Рязанец присвоил себе премии сотрудников

Мужчина воспользовался служебным положением.

39-летнего жителя Рязанской области осудят за мошенничество с премиями сотрудников. Об этом сообщили в Рязанской транспортной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом «Вагонной ремонтной компании — 3» использовал свое положение и присвоил премии сотрудников. Общая сумма, которую похитил рязанец, составила 29 500 рублей (премии трех сотрудников) и 27 924 рублей (премии пяти сотрудников).

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направили в Советский суд.