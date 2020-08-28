Полиция устроила погоню за рязанцем на «Мазде»

Полицейские попытались остановили водителя, но он проигнорировал их.

Приставы арестовали у рязанца автомобиль Mazda 6 за долги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Полицейские попытались остановили водителя, но он проигнорировал требования. После погони рязанец остановился и предоставил документы для проверки. У него накопилось штрафов на сумму около 40 тысяч рублей, а также выяснилось, что он более 50 раз нарушил ПДД.

«Гонщика» отпустили, машину оставили на хранение. Если за 10 дней он не погасит долги, имущество продадут.