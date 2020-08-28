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Организаторы народного экомониторинга назвали главных загрязнителей атмосферы Рязани
От рязанцев за две с половиной недели поступило более 800 жалоб на состояние атмосферного воздуха.

В Рязани обнародовали результаты народного экологического мониторинга. Данные проекта «Эконмонитор 62» за 19 дней работы озвучили координатор общественного движения «Дышим чистым» Александр Суфранович и председатель регионального отделения партии «За правду» Григорий Парсентьев.

Они рассказали, что от рязанцев за две с половиной недели поступило более 800 жалоб на состояние атмосферного воздуха. Александр Суфранович заявил, что «рассуждение некоторых топ-менеджеров промышленных предприятий об экологической невинности контролируемых им производств не более, чем миф». По мнению Суфрановича, разговоры об эффективной работе надзорных органов, которые возникают после того, как в очередном отчете о состоянии атмосферы фиксиркуется снижение выбросов, также имеют мало общего с реальностью. Он добавил, что низкое содержание вредных веществ выявляется благодаря смене направления ветра.

Предприятия, по данным мониторинга, работают круглосуточно, причем ночью объем выбросов повышается. В список выявленных источников загрязнения попали как крупные промышленные комплексы, так и незарегистрированные субъекты бизнеса. Среди главных загрязнителей рязанского воздуха эколог назвал Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию, заводы «Сплав» и предприятия группы компаний «Техно». (Редакция ждет реакции и проверки озвученных фактов компетентыми органами).

«Мы поддержали инициативу движения „Дышим чистым“ по организации экомониторинга. Для нас это долгосрочный проект, — рассказал Григорий Парсентьев. — В ближайшие месяцы планируем установить в нескольких районах Рязани датчики, которые в режиме реального времени могут отслеживать содержание вредных примесей в атмосфере. Сейчас для сайта ecomonitor62.ru разрабатывается мобильное приложение, которое поможет привлечь в реализации нашей идеи еще больше рязанцев».

Парсентьев уверен, что на предприятия-загрязнители можно воздействовать разными способами.

Он добавил, что, если их руководители отказываются предоставить информацию об экологических программах, внедряемых на производстве, и уклоняются от проведения общественных инспекций, то остается крайняя мера — обращение в суд. Партия «За правду» готова обеспечить достойное юридическое сопровождение таких исков.