Названы вызывающие рак болезни
Врач порекомендовал воздействовать на болезни, которые приводят к раку.
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал болезни, которые могут с вызвать онкологические заболевания. Об этом он рассказал в эфире программы «
По словам специалиста, рак нужно ловить «на подходах»: воздействовать на болезни, которые к нему приводят.
Он отметил, что к таким болезням можно отнести вирусные гепатиты, вирус папилломы человека (ВПЧ), гастрит или язву, воспалительные заболевания кишечника, хроническую обструктивную болезнь легких.
Мясников добавил, что от гепатита В и от ВПЧ есть прививки. Он порекомендовал сделать их, чтобы снизить риск заболевания раком печени и шейки матки.