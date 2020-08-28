Названы вызывающие рак болезни

Врач порекомендовал воздействовать на болезни, которые приводят к раку.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал болезни, которые могут с вызвать онкологические заболевания. Об этом он рассказал в эфире программы « О самом главном », передает РИА Новости.

По словам специалиста, рак нужно ловить «на подходах»: воздействовать на болезни, которые к нему приводят.

Он отметил, что к таким болезням можно отнести вирусные гепатиты, вирус папилломы человека (ВПЧ), гастрит или язву, воспалительные заболевания кишечника, хроническую обструктивную болезнь легких.

Мясников добавил, что от гепатита В и от ВПЧ есть прививки. Он порекомендовал сделать их, чтобы снизить риск заболевания раком печени и шейки матки.