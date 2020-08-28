Названы главные враги иммунитета

Некоторые продукты питания могут понижать иммунитет.

Врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун рассказала, что некоторые продукты питания могут понижать иммунитет. Об этом передает РИА Новости .

По словам специалиста, одним из главных врагов иммунитета являются сахар и трансжиры.

Она объяснила, что избыточное потребление сахара способно менять микрофлору, которая связывает иммунные реакции организма.

«Трансжиры появляются, например, когда пережаривают блюда на масле несколько раз, когда из растительных масел делают что-то похожее на животные масла», — отметила Лизун.

Она привела в пример маргарин и полуфабрикаты.

Также, по ее словам, на организм плохо влияют «Е-шки», усилители вкуса, ароматизаторы, красители.

Она добавила, что краситель сам по себе не принесет негатива, но постоянное употребление продуктов с ароматизаторами и красителями может плохо сказаться на здоровье.

«Самым минусом» Лизун назвала еду с пустыми калориями.

«Если у человека в рационе изо дня в день только картошка, макароны, свинина и огурцы — автоматом назревает дефицит витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. То же самое, если человек питается фастфудом», — сказала специалист, отметив, что любой дефицит критичен для иммунитета.