Названы главные враги иммунитета

Врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун рассказала, что некоторые продукты питания могут понижать иммунитет. Об этом передает
По словам специалиста, одним из главных врагов иммунитета являются сахар и трансжиры.
Она объяснила, что избыточное потребление сахара способно менять микрофлору, которая связывает иммунные реакции организма.
«Трансжиры появляются, например, когда пережаривают блюда на масле несколько раз, когда из растительных масел делают что-то похожее на животные масла», — отметила Лизун.
Она привела в пример маргарин и полуфабрикаты.
Также, по ее словам, на организм плохо влияют «Е-шки», усилители вкуса, ароматизаторы, красители.
Она добавила, что краситель сам по себе не принесет негатива, но постоянное употребление продуктов с ароматизаторами и красителями может плохо сказаться на здоровье.
«Самым минусом» Лизун назвала еду с пустыми калориями.
«Если у человека в рационе изо дня в день только картошка, макароны, свинина и огурцы — автоматом назревает дефицит витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. То же самое, если человек питается фастфудом», — сказала специалист, отметив, что любой дефицит критичен для иммунитета.