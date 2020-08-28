Назван витамин, останавливающий размножение коронавируса

Результаты исследования опубликовали в журнале IUBMB Life.

Ученые из Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий в Индии выяснили, что витамин B12 может останавливать размножение коронавируса. Результаты исследования опубликовали в журнале IUBMB Life .

Как выяснили специалисты, особая форма выпуска B12 — метилкобаламин — влияет на репликацию вирусных клеток.

Исследователи считают, что это вещество могут назначать для профилактики заражения медикам, пенсионерам и другим людям из зоны риска.