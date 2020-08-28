Началось оглашение приговора по делу рязанской мошенницы, обманувшей более 300 матерей

За время своей незаконной деятельности подсудимая заработала более 15 миллионов рублей.

В Октябрьском районном суде начали оглашение приговора по делу интернет-продавца детской одежды, обманувшей более трехсот покупательниц. Представитель потерпевших на заседании суда не явился.

Напомним, с октября 2015 года по декабрь 2016 года подсудимая в «Одноклассниках» продавала детскую одежду и коляски.

Покупатели вместе с заказом делали 100% предоплату, но так и не получали обещанные товары.

За время своей незаконной деятельности подсудимая заработала более 15 миллионов рублей.

Ранее подсудимая была фигурантом еще одного уголовного дела. В 2011 году она родила и убила своего ребенка в комнате общежития, а тело положила в морозилку. Позже она отдала труп соседям, сказав, что это мясо животного. Тогда дело завершилось примирением сторон.