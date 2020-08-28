Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пт, 28
22°
Сб, 29
19°
Вс, 30
21°
ЦБ USD 74.64 -0.6 29/08
ЦБ EUR 88.74 -0.26 29/08
Нал. USD 73.81 / 76.30 14:00
Нал. EUR 88.20 / 89.00 18:24
Новости
Коронавирус
Публикации
Шанс для самозанятых. Кто из рязанцев сможет легко перейти на новый на...
С 1 июля 2020 года на территории Рязанской области нача...
Вчера 17:42
2 323
Отвечает прокуратура. Можно ли публиковать в соцсетях фото человека бе...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
Вчера 11:54
3 022
РГМЭК разъясняет новый порядок работы с приборами учета электроэнергии
О том, как будет происходить взаимодействие энергетиков...
Вчера 10:37
2 744
«Я хочу здесь обвенчаться». Анфиса Охлобыстина о своем видеоблоге и пу...
Анфиса Охлобыстина, дочь известного актера Ивана Охлобы...
26 августа 16:35
7 262
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
На рязанскую службу по надзору за бездомными животными завели уголовное дело
Фирма заключила незаконно трудовой договор.

В Рязани организация, занимающаяся контролем за безнадзорными животными фиктивно устроила на работу водителя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

С водителем заключили незаконно трудовой договор, в его трудовую книжку внесли соответствующую запись. В период фиктивной деятельности сотрудника ему начисляли зарплату и премии, выплачивали страховые взносы.

Но фактически он не работал в организации. Ему начислили 700 тысяч рублей, часть из она перевел на расчетный счет руководства.

Прокурор направил материалы в СУ СК России по области. По результатам возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 292 УК РФ. За это может грозить срок.