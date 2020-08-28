На рязанскую службу по надзору за бездомными животными завели уголовное дело

Фирма заключила незаконно трудовой договор.

В Рязани организация, занимающаяся контролем за безнадзорными животными фиктивно устроила на работу водителя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

С водителем заключили незаконно трудовой договор, в его трудовую книжку внесли соответствующую запись. В период фиктивной деятельности сотрудника ему начисляли зарплату и премии, выплачивали страховые взносы.

Но фактически он не работал в организации. Ему начислили 700 тысяч рублей, часть из она перевел на расчетный счет руководства.

Прокурор направил материалы в СУ СК России по области. По результатам возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 292 УК РФ. За это может грозить срок.