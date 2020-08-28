На Первомайском проспекте перепрограммируют светофоры

Такое поручение дал замглавы горадминистрации Владимир Бурмистров.

В пятницу, 28 августа, в форме видеоконференции прошло заседание штаба по отопительному сезону, на котором обсудили ремонт теплосетей в Рязани. Об этом сообщил сайт мэрии.

Главный инженер МУП «РМПТС» отметил, что на шести участках магистральных тепловых сетей в Рязани завершили работы. Это улицы Сенная, Черновицкая, Разина, Трудовая, Первомайский проспект общей протяженностью более 2804 метров. Работы по ремонту 4-ой магистрали между Ряжским и Куйбышевским шоссе, улиц Новоселов и Пушкина продолжаются.

Заместитель главы горадминистрации Владимир Бурмистров поручил убрать на Первомайском проспекте бетонные блоки, перепрограммировать светофоры, нанести разметку.

Напомним, движение на Первомайском проспекте после ремонта открыли в пятницу, 28 августа. После работ запретят поворот с Московского шоссе на улицу Вокзальную.