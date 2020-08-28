Любимов рассказал, сколько еще школ нужно построить в Рязани

В регионе работают 23 школы в настоящее время.

В пятницу, 28 августа, на родительском онлайн-собрании губернатор Николай Любимов рассказал, сколько еще школ нужно построить в Рязани.

«Проблему сразу не решить. Но мы строим новые школы и детские сады, это одна из задач национального проекта образования. В регионе у нас 23 школы, из них 18 находятся в городе. Нам необходимо построить еще 14 школ, 12 из которых нужны в областном центре». Любимов добавил, что уже в этом году заработают 3 школы на 1732 места.

Также губернатор отметил, что в Кораблинском районе планируется в следующем году закончить строительство нового учреждения.

«Бюджет на это выделен, надеюсь, что строительство закончат быстро», — заключил глава региона.