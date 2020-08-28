Губернатор попросил рязанцев рассказывать о проблемах с дезинфекцией в школах

Губернатор добавил, что все необходимые средства и оборудование есть в каждой школе.

Николай Любимов попросил рязанцев сообщать о проблемах с дезинфекцией в школах. Об этом он рассказал журналистам в пятницу, 28 августа.

«Если где-то есть недоработки, то сразу обращайтесь, мы оперативно среагируем, ведь это наша ответственность», — подчеркнул глава региона.

Губернатор добавил, что все необходимые средства и оборудование есть в каждой школе.

Напомним, что на защитные средства в школах выделили 96 млн. рублей.