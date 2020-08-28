Глава Роспотребнадзора назвала одно из условий начала очного учебного года в вузах

Попова отметила, что студенты — самая активная по взаимодействию и количеству контактов часть населения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала одним из условий начала очного учебного года в вузах ношение масок. Об этом она заявила на заседании Совета ректоров медицинских вузов, передает РИА Новости .

Попова отметила, что студенты — самая активная по взаимодействию и количеству контактов часть населения. Она назвала ношение масок «неизбежным» условием, которое ставится на первом этапе.

Глава Роспотребнадзора добавила, что маски необходимо менять каждые три часа, поэтому в вузах должны быть обеспечены условия для сбора мусора и замены средств защиты.