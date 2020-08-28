Дезинфекцию классов станут проводить ежедневно и после всех занятий — Любимов

Также ученикам будут измерять температуру.

Губернатор Николай Любимов на родительском онлайн-собрании рассказал о мерах безопасности, которые обязаны организовать в школах, чтобы предотвратить вспышки коронавируса.

Так, глава региона назвал обязательной ежедневную дезинфекцию классов, подчеркнув, что ее станут проводить после всех занятий.

Теперь у учеников и педагогов будут измерять ежедневно перед занятиями температуру, при повышенном результате ученика и учителя не допустят к занятиям, в школах появятся рециркуляторы для обеззараживания воздуха и антисептики.

Ранее министр образования региона Ольга Щетинкина подробно рассказала, как станут работать рязанские школы с первого сентября.