Обновлены данные о географии распространения коронавируса по Рязанской области

В Рязанской области зарегистрировано 7105 человек с коронавирусом.

По состоянию на 12:30 в пятницу, 28 августа, в Рязанской области зарегистрировано 7105 человек с коронавирусом. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими и число заразившихся коронавирусом с начала пандемии.