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Обновлены данные о географии распространения коронавируса по Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 7105 человек с коронавирусом.

По состоянию на 12:30 в пятницу, 28 августа, в Рязанской области зарегистрировано 7105 человек с коронавирусом. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими и число заразившихся коронавирусом с начала пандемии.

  • 3662 — Рязань;
  • 326 — Рязанский район;
  • 202 — Ряжск;
  • 183 — Рыбное;
  • 179 — Касимов;
  • 170 — Сасово;
  • 164 — Скопин;
  • 149 — Новомичуринск;
  • 136 — Шиловский район;
  • 123 — Клепиковский район;
  • 122 — Скопинский район;
  • 120 — Касимовский район;
  • 120 — Рыбновский район;
  • 114 — Михайловский район;
  • 101 — Спасский район;
  • 81 — Михайлов;
  • 80 — Шилово;
  • 70 — Александро-Невский;
  • 60 — Сараевский район;
  • 51 — Александро-Невский район;
  • 48 — Кораблино, Пронский район;
  • 47 — Сасовский район;
  • 46 — Шацкий район;
  • 45 — Сапожок;
  • 40 — Захаровский район, Пронск, Старожилово;
  • 38 — Шацк;
  • 37 — Сараи;
  • 36 — Милославский и Ряжский районы, Спасск-Рязанский, Старожиловский район;
  • 33 — Чучково;
  • 30 — Чучковский район
  • 29 — Кораблинский район, Спас-Клепики;
  • 28 — Милославский район;
  • 25 — Ермишинский район, Захарово;
  • 21 — Ухолово;
  • 20 — Ермишь;
  • 19 — Путятино;
  • 13 — Кадом;
  • 12 — Сапожковский район;
  • 11 — Ухоловский район;
  • 9 — Путятинский район;
  • 7 — Пителинский район;
  • 5 — Пителино.