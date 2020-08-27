Заместитель мэра Рязани осмотрел территории школ и детсадов

До 1 сентября все подходы и подъезды к образовательным учреждениям проверят.

В четверг, 27 августа, заместитель мэра Рязани Владимир Бурмистров осмотрел территории школ и детсадов, сообщил сайт горадминистрации.

Так, рядом с детским садом №1 восстановят лежачий полицейский. Также от прилегающего ко дворовой части учреждения дома будет установлен специальный навес.

С территории, граничащей с МБОУ «Школа №1 имени В.П. Екимецкой», вывезли старые сараи, сейчас участок находится в нормальном состоянии.

У Лицея №4 Бурмистров поручил провести ямочный ремонт в районе проезда, а также окосить траву.

Напротив школы №8 поручили решить вопрос с ветхими постройками. При согласии жителей старые сараи вывезут.

У детского сада №119 замглавы администрации обратил внимание на участок теплотрассы, проходящий по территории учреждения. Поручено привести его в надледащее состояние, убрать мусор и поросль.

От школы №43 начали вывозить ветки, а рядом с учебным заведением №73 уберут старые шины, с территории школы №49 — аварийное дерево. У школы №21 заасфальтировали дорогу.

До 1 сентября все подходы и подъезды к образовательным учреждениям проверят.