Захар Прилепин обсудил с общественностью программу партии «За правду»

Задать вопросы пришли представители общественности и бизнеса.

Писатель Захар Прилепин и представители партии «За правду» провели круглый стол в формате ток-шоу, на котором обсудили пункты партийной программы. Встреча состоялась в понедельник, 24 августа, в библиотеке имени Есенина. Задать вопросы пришли представители общественности и бизнеса.

Началась встреча с вопросов о программе. Захар Прилепин рассказал, кто трудился над ее созданием: «Мы долго работали над этим документом, это огромный коллективный труд. Два главных соавтора — Александр Казаков и Николай Новичков — находятся здесь. Но над программой также трудился радио- и телеведущий Сергей Михеев и еще чуть меньше десятка авторов».

Один из авторов программы Александр Казаков поделился, что поначалу знакомые из разных исполнительных органов власти, увидев набросок партийной программы, пришли в недоумение.

«Нас попросили переделать документ и сделать, как у всех. Но мы этого не сделали. Мы с самого начала хотели сказать о тех вещах, о которых почему-то не принято говорить, когда перед вами стоит микрофон», — отметил он.

Много внимания в программе уделяется образованию. Как отметил Захар Прилепин, российская система образования признавалась лучшей в мире и должна продолжать оставаться образцом.

«Нужно вернуть в нормальное и естественное русло систему образования, начиная от детского сада до высшего образования. Поэтому у нас декларируется отказ от ЕГЭ. Постепенно мы должны вернуть нашу, оправдавшую себя систему оценок. Нынешняя система не нравится никому, мы должны отказаться от западных образцов во всем. Другие должны на нас равняться, а не наоборот. Мы не должны подхватывать западное веяние. Подрастающее поколение и взрослое начинает разговаривать на разных языках, это не случайно. Мы должны постоянно развиваться в области и образования, и культуры. Чтобы студенты после получения диплома не стремились за границу. Для этого необходимо полностью переформатировать систему», — отметил политик.

На круглом столе представители партии также раскрыли тезисы экономического блока программы.

«Мы планируем сформировать двухуровневую финансовую систему. Одна уже существует — это рыночная система и в ней работает весь потребительский сектор. Создал, купил, продал и получил прибыль, дивиденты. Вторая система инфраструктурная, откуда деньги в первую не будут перетекать. Мы берем условно триллион рублей и на эти деньги строим те же самые высокоскоростные дороги. Просто целевым образом направляем эти деньги в материальные объекты. Например, был печатный станок — стала дорога, был печатный станок — стало предприятие. Мы выступаем за плановую эмиссию финансовых ресурсов, чтобы они направлялись в материальные активы. Это то, чем занимался Советский Союз после победы в Великой Отечественной войне», — сообщил один из авторов программы Николай Новичков.

Также Захар Прилепин рассказал, что нужно сократить влияние запада на российское информационное поле. По его словам, в данный момент социальные сети оказывают колоссальное воздействие на молодых людей. И проблема в том, что они контролируются не из России.

«Например, человек захотел зарегистрироваться в Твиттере и получает Алексея Навального в рекомендованные друзья. Леша, безусловно, хорошо работал и, дай бог ему и дальше работать с западными фондами, но никакая другая страна не допустит российскую социальную сеть, где американским подросткам рекомендуется подписаться на Захара Прилепина. Осознание этого факта необходимо всей стране, чтобы понять, что мы делаем со своей молодежью», — подчеркнул Прилепин.

Тему внешней политики продолжил радио- и телеведущий Сергей Михеев. По его мнению, запад осуществляет глобальный проект и нацелен поставить под контроль власти самых крупных игроков на планете.

«У нас разные взгляды на жизнь, разные интересы. Запад не заинтересован в России, которая имеет более самостоятельную власть. И в этой парадигме мы существуем», — заключил Михеев.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Рязанской области