Юмор, секс и Куни. Рязанский драмтеатр показал откровенную комедию о супружеской жизни

Рэй Куни — кассовый автор, зрители любят ходить на спектакли по его пьесам.

В четверг, 27 августа, рязанский драмтеатр открывает новый сезон комедией «Мы не одни, дорогая». Предпоказ спектакля состоялся в среду, 26 августа.

Комедию по пьесе Рэя Куни и Джона Чэпмена поставил режиссер Максим Ларин. По его словам, он сам смеялся, когда смотрел спектакль, хотя знает его вдоль и поперек. Кроме того, помимо юмора в пьесе есть, над чем подумать.

«Любая пьеса несет смысл, — рассказал Ларин. — Для меня самая главная тема этой комедии — как пронести верность, любовь, желание через 15 лет брака».

Режиссер добавил, что Рэй Куни — кассовый автор, зрители любят ходить на спектакли по его пьесам.

Комедия «Мы не одни, дорогая» рассказывает об издателе детских книг Филиппе Маркхэме и его супруге Джоанне, которые собираются на званный ужин. Генри, партнер по бизнесу Филиппа, просит его предоставить квартиру для свидания с новой знакомой. В то же время жена Генри уговаривает Джоанну о том же: она хочет остаться наедине со своим поклонником. Скоротать вечер в квартире хочет и дизайнер Маркхэмов, который очарован их горничной.

Спектакль пестрит яркими красками костюмов актеров и декорациями, разноцветным освещением. Особую динамичность действию придает музыкальное оформление. В комедии много шуток на пикантные темы. Главные роли исполнили Сергей Невидин, Роман Горбачев, Наталья Моргуненко, Арсений Кудря.

Премьера была запланирована еще на 27 марта, однако из-за эпидемиологической ситуации спектакль пришлось перенести. По словам директора театра Семена Гречко, культурное учреждение соблюдает рекомендации Роспотребнадзора: заполнение зала не превысит 50%, на входе будут проверять наличие масок, измерять температуру. Также планируется особая рассадка зрителей.

«Мы придерживаемся той мысли, что если покупали билеты вместе, например семья, то, конечно, они сидят рядом, — прокомментировал Гречко. — Что касается остальных: будем стараться рассаживать людей через место, через ряд».

Также директор театра отметил, что сейчас сложилась определенная тенденция: люди покупают билеты в последний момент из-за опасения, что спектакль может не состояться.