В Шиловском районе задержали женщину с судимостью

Она уклонялась от административного надзора.

В Шиловском районе задержали 35-летнюю женщину, уклнявшуюся от административного надзора. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ноябре 2019 года женщину неоднократно судили за преступления имущественного характера, за ней на восемь лет установили административный надзор.

Рецидивистку обзали после освобождения из тюрьмы прийти в полицию для постановки на профилактический учет. Женщина не сделала этого и скрывалась от правоохранителей. Участковые задержали ее.

В отношении рецидивистки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора». Ей грозит до года лишения свободы.