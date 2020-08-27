В Сасове вандалы испортили купель святого источника

Внутри источника вырвали перила лестницы, ведущей в купель.

На улице Зеленой в Сасове вандалы выбили замки на двери святого источника и вырезали острым предметом на нем нецензурные надписи. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Внутри источника вырвали перила лестницы, ведущей в купель.

Как рассказал начальник службы благоустройства «Тепловых сетей» Дмитрий Стеблин, дверь уже покрасили. Ее планируют отремонтировать и поставить на место.

По информации горадминистрации, это не первый случай вандализма в городе. В городе усилили меры, проводятся рейды полиции.