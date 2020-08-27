В Рязани водитель высадил из маршрутки девушку с тремя детьми — соцсети

У водителя не было сдачи с 1000-рублевой купюры.

В Рязани маршрутчик высадил из салона девушку с тремя детьми в Горроще. Об этом сообщил очевидец «ВКонтакте».

По его словам, пассажирка дала водителю купюру в 1000 рублей за проезд. Водитель ответил, что у него нет сдачи, тогда девушка попыталась заплатить картой.

«Водитель сказал, что не будет принимать оплату картой за четырех человек, остановился, вышел и высадил девушку с детьми между остановкой „Полетаева“ и „Радиком“», — написал очевидец.

Он также добавил, что в салоне неизвестный мужчина пытался заплатить за четырех человек 100-рублевой купюрой, но «водитель был непреклонен».