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В Рязани таксист-иностранец избил пассажира
Возбуждено уголовное дело.

В Рязани таксист избил пассажира, сообщила пресс-служба региональногог УМВД.

Инцидент произошел ночью 26 августа. Между мужчинами произошел конфликт на перекрестке улиц Гоголя и Братиславской. Водитель, выйдя из машины, ударил по лицу пассажира, который упал бордюр. Пострадавший получил ушиб головного мозга.

Полицейские начали искать таксиста. При патрулировании его задержали. Злоумышленником оказался 20-летний гражданин одной из стран Средне-Азиатского региона.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК.