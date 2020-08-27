В Рязани двое детей на огромной скорости катались на квадроцикле

Квадроцикл дети взяли у родителей без разрешения.

В четверг, 27 августа, в Семчине полиция остановила двух детей на квадроцикле, которые катались на огромной скорости. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сообщение о детях поступило в полицию около 16 часов.

На место направили наряд ДПС. На улице Колхозной около дома №58 остановили квадроцикл «Стелс», за рулем которого был 13-летний подросток, а с ним ехал 11-летний пассажир. У подростка не было «прав».

На место выехали родители и вывали инспекцию по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что квадроцикл дети взяли без разрешения.