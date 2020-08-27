В России предложили младшеклассникам оставлять учебники в школах

Детский омбудсмен не считает электронные учебники выходом из ситуации.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила рассмотреть возможность младшим школьникам оставлять учебники в школах и не носить тяжелые рюкзаки. Об этом передает РИА Новости .

По словам Кузнецовой, тяжелые школьные рюкзаки — это проблема, которую нужно решать.

Детский омбудсмен не считает электронные учебники выходом из ситуации.

«Нет, конечно, учебники не стоит списывать со счетов. Все-таки нужно держать в руках книгу, листать ее, учить бережному отношению к ней. Это все должно быть в наших школах, у наших детей», — сказала Кузнецова, отметив, что современные технологии также необходимо использовать.