В Пронском районе после ДТП сгорела «Ауди», есть погибшие
Травмы также получил один из пассажиров.
В среду, 26 августа, примерно в 12:40, в Пронском районе на 241-ом километре трассы Р-22 «Каспий» произошло смертельное ДТП, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
33-летний житель Оренбургской области за рулем Audi столкнулся с Kia под управлением 57-летнего жителя Тверской области.
После этого Audi загорелся.
В результате происшествия водитель Kia от полученных травм скончался на месте ДТП.
Травмы получил 34-летний пассажир автомобиля Audi. Пострадавшего госпитализировали.