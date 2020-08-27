В Кадомском районе «УАЗ» перевернулся после столкновения с «Киа»

Москвич «догнал» ехавшего перед ним пенсионера.

В четверг, 27 августа, рядом с деревней Винищи в Кадомском районе произошла авария. Об этом пишет издательство « Пресса ».

Известно, что 47-летний москвич на Kia Sorento «догнал» ехавший перед ним «УАЗ» под управлением 72-летнего местного жителя. От удара «УАЗ» выехал на обочину, врезался в дерево и перевернулся.

Пенсионер ударился головой, он находится в тяжелом состоянии. Москвича госпитализировали с переломом ноги.