В Кадомском районе «УАЗ» перевернулся после столкновения с «Киа»
Москвич «догнал» ехавшего перед ним пенсионера.
В четверг, 27 августа, рядом с деревней Винищи в Кадомском районе произошла авария. Об этом пишет издательство «
Известно, что 47-летний москвич на Kia Sorento «догнал» ехавший перед ним «УАЗ» под управлением 72-летнего местного жителя. От удара «УАЗ» выехал на обочину, врезался в дерево и перевернулся.
Пенсионер ударился головой, он находится в тяжелом состоянии. Москвича госпитализировали с переломом ноги.