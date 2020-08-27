В центре Калуги женщину зарезали из-за сигарет

Обвиняемым по делу проходит 49-летний мужчина.

В Калуге завершилось расследование уголовного дела по факту убийства женщины. В среду, 26 августа, об этом сообщили в СУ СКР, передает KP40.ru .

Обвиняемым по делу проходит 49-летний мужчина. По версии следствия, 26 июня 2020 года он поссорился со своей 55-летней сожительницей.

Калужанин попросил женщину принести ему в комнату сигареты, но не дождавшись, сам пришел на кухню и стал выяснять, почему его просьбу не исполнили. Во время конфликта подозреваемый нанес потерпевшей смертельное ножевое ранение.

Убийство произошло в квартире одного из домов на улице Ленина. В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.