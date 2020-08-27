У пожилой рязанки украли телефон в больнице

Женщина оставила устройство на скамейке, когда ушла в кабинет врача.

Сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани задержали рецидивиста, подозреваемого в хищении сотового телефона у 62-летней рязанки. Похищенное изъяли.

В полицию обратилась 62-летняя рязанка, которая сообщила, что в коридоре больницы со скамьи пропал ее мобильник. Пострадавшая рассказала, что случайно оставила телефон на скамье, направившись в кабинет врача. Вскоре она хватилась мобильника, выглянула в коридор, но скамья была пуста.

Полицейские проанализировали записи установленных в коридорах больницы камер видеонаблюдения и увидели мужчину, который обнаружил оставленный без присмотра телефон и забрал его себе. В регистратуре работники больницы нашли медицинскую карточку злоумышленника и сотрудники полиции установили его личность. К краже оказался причастен 34-летний рязанец, ранее судимый за неуплату алиментов и хулиганство.

Оперативники разыскали и задержали злоумышленника. У него нашли похищенный телефон.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.