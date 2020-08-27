Стали известны подробности попытки убийства мужчины в Рязанской области

32-летний и 37-летний мужчины пытались убить 50-летнего приятеля.

Причиной конфликта, из-за которого двое приятелей пытались убить знакомого в Александро-Невском районе, могла быть старая обида. Об этом пишет ИД « Пресса ».

32-летний и 37-летний мужчины пытались убить 50-летнего приятеля. Они ударили его по голове сковородой и ножом в грудь, а затем подожгли дом. Пострадавший спасся, притворившись мертвым. Он выбрался и позвал на помощь соседей.

Выяснилось, что подозреваемый в 2017 году уже избил пострадавшего, тогда он получил за это четыре года тюрьмы. По информации издания, выйдя на свободу, мужчина решил отомстить старому знакомому.

Случай произошел 29 января 2017 года. В гостях у потерпевшего были гости, которые выпивали. Когда алкоголь закончился, хозяин дома попросил знакомого привезти еще спиртного. Тот приехал на машине с бутылкой водки и присоединился к застолью.

Позже женщина и один из мужчин ушли в другую комнату. Гость, который приехал на машине, вышел на улицу, а когда вернулся, хозяин дома в пьяном состоянии накинулся на него со скалкой и несколько раз ударил по спине, не причинив особого вреда здоровью. Но гость вышел на улице, взял из машины автомобильный насос и, вернувшись в дом, избил насосом хозяина дома и его гостей, досталось даже женщине. Пострадавшим оказали медпомощь в Александро-Невской больнице.

Против мужчины возбудили уголовное дело и приговорили к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы. В пользу потерпевших суд взыскал компенсацию на сумму 325 тысячи 685 рублей.

Освободившись из тюрьмы, мужчина пришел к знакомому, чтобы поговорить об инциденте. Во время разговора приятели выпили, а затем на хозяина дома напали.

Расследование продолжается.