Сотовые операторы стали уходить от безлимитных тарифов — СМИ

Тарифы изменятся у ряда операторов.

В России сотовые операторы стали отказываться от безлимитных тарифов и опций. Об этом пишут « Известия ».

По данным издания, МТС с 27 августа сократит абонентам плана «Тарифище». Клиенты могут остаться на безлимитном тарифе и платить на 50-75 рублей больше. Есть возможность перейти на новую версию безлимитного тарифа, но трафик будет ограничен в 30 Гб.

С 26 августа Tele2 отменил услугу «Очень много интернета», которая позволяла за 200 рублей в месяц пользоваться Сетью без ограничения трафика. Абоненты, у которых уже подключен тариф, смогут продолжить пользоваться услугой. При отключении тарифа вернуться к нему будет нельзя.

В издании отметили, что «Мегафон», Yota и «ВТБ Мобайл» отменять безлимитные тарифы и опции в ближайшее время не планируют. Тем не менее генеральный директор «ВТБ Мобайл» Максим Шарков допустил изменение ситуации в зависимости от потребления трафика и изменения запросов абонентов.

В «Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и ФАС не ответили на запросы. Как отметили в сообщении, с июля «СберМобайл» начал тарифицировать трафик соцсети «ВКонтакте» для всех своих абонентов.