Сорокина рассказала о новой спортплощадке в Песочне

Елена Сорокина побывала во дворе дома №9 на улице Тимакова.

В четверг, 27 августа, мэр Елена Сорокина побывала во дворе дома №9 на улице Тимакова. Об этом она написала в Facebook .

В рамках местной инициативы здесь установили новую спортплощадку, работа по ее обустройству уже завершается. Ранее во дворе заасфальтировали пешеходную дорожку вдоль стадиона от сквера имени Скобелева по направлению к школе № 63 и установили ограждение тротуара.

«Благодаря инициативе педагогического коллектива школы, активистов родительского комитета и спортивных семей микрорайона стала возможна реализация этого проекта. В его поддержку было собрано более тысячи подписей. Теперь на новой площадке все желающие смогут заниматься спортом и активно проводить время», — отметила Сорокина.