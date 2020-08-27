Синоптики рассказали, когда в России наступит настоящая осень

В этом году осень начнется не по календарю.

Синоптики рассказали, что настоящая осень в России наступит в середине сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексея Кокорина.

По словам метеорологов, приход сезона определяется по климатической норме, которая зависит от конкретного региона. Эксперт отметил, что каждый год параматре разнятся все больше.

В этом году осень тоже начнется не по календарю, а несколько позже. В Центральной России между климатической и календарной нормой ожидается разница примерно в две недели.