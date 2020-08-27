Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 27
21°
Пт, 28
20°
Сб, 29
16°
ЦБ USD 75.24 -0.3 28/08
ЦБ EUR 89 -0.23 28/08
Нал. USD 75.05 / 75.90 10:40
Нал. EUR 88.85 / 89.45 14:21
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Можно ли публиковать в соцсетях фото человека бе...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
2 часа назад
487
РГМЭК разъясняет новый порядок работы с приборами учета электроэнергии
О том, как будет происходить взаимодействие энергетиков...
3 часа назад
473
«Я хочу здесь обвенчаться». Анфиса Охлобыстина о своем видеоблоге и пу...
Анфиса Охлобыстина, дочь известного актера Ивана Охлобы...
Вчера 16:35
4 141
От «плехановки» до рязанской глубинки. Москвич оказался отрезанным от...
Как живет добровольный отшельник и почему его приехали...
Вчера 11:49
4 903
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанка Прасковья Турчанова отметила столетний юбилей
В четверг, 27 августа, ее поздравила мэр города Елена Сорокина.

Рязанка Прасковья Турчанова отметила столетний юбилей. В четверг, 27 августа, ее поздравила мэр города Елена Сорокина.

«Это женщина героической судьбы, ветеран Великой Отечественной войны, которую она прошла с июля 1941 по 9 мая 1945 года медицинской сестрой, спасала и лечила раненых. Ее госпиталь входил в состав действующей армии. За время военных действий он находился вблизи передовой в составе различных фронтов», — написала глава администрации в Facebook.

Турчанова награждена Орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией» и знаком «Отличник санитарной службы».

«В конце 40-х годов прошлого века семья Турчановых переехала в Рязань, где Прасковья Алексеевна работала медицинской сестрой в детском саду, затем 35 лет акушеркой в роддоме №2. За свой добросовестный труд она неоднократно получала поощрения и награды, в 1971 году была награждена орденом Трудового Красного знамени. На заслуженный отдых Прасковья Алексеевна ушла в 1985 году», — рассказала Сорокина.