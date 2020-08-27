Рязанка Прасковья Турчанова отметила столетний юбилей

В четверг, 27 августа, ее поздравила мэр города Елена Сорокина.

Рязанка Прасковья Турчанова отметила столетний юбилей. В четверг, 27 августа, ее поздравила мэр города Елена Сорокина.

«Это женщина героической судьбы, ветеран Великой Отечественной войны, которую она прошла с июля 1941 по 9 мая 1945 года медицинской сестрой, спасала и лечила раненых. Ее госпиталь входил в состав действующей армии. За время военных действий он находился вблизи передовой в составе различных фронтов», — написала глава администрации в Facebook .

Турчанова награждена Орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией» и знаком «Отличник санитарной службы».

«В конце 40-х годов прошлого века семья Турчановых переехала в Рязань, где Прасковья Алексеевна работала медицинской сестрой в детском саду, затем 35 лет акушеркой в роддоме №2. За свой добросовестный труд она неоднократно получала поощрения и награды, в 1971 году была награждена орденом Трудового Красного знамени. На заслуженный отдых Прасковья Алексеевна ушла в 1985 году», — рассказала Сорокина.