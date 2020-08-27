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Рязанка ищет очевидцев наезда на женщину в центре города
Женщину сбил мужчина на самокате.

Рязанка ищет очевидцев наезда на девушку на Малом шоссе, которое произошло 18 октября 2019 года. Информация об этом появилась в Instagram.

Автор сообщения опубликовала видео, на котором мужчина на самокате сбивает пешехода. Рязанка ищет девушку, которая находилась рядом с потерпевшей, пока та была без сознания до приезда скорой. Также ей нужна информация любых свидетелй, которые были рядом с ДТП в момент наезда.

По словам автора, на самокате передвигался студент из арабских стран, который отрицает свою вину.

«До сих пор не принес даже извинений, а сейчас утверждает, что его там вообще не было. Некомпетентность сотрудников ППС, оформлявших проишествие, ему на руку и „неустановленное лицо“ прекрасно себя чувствует, в отличие от потерпевшей», — говорится в сообщении.

Всех, кому известна информация о произошедшем попросили обращаться в Instagram.