Рязанец попытался угнать машину, но она сгорела. Его осудили

Кроме того, с осужденного взыскали 242 тысячи в счет возмещения материального ущерба.

Ранее судимому рязанцу вынесли приговор по части 1 статьи 166 УК. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что в ноябре 2019 года мужчина решил угнать Ford Focus рязанки, стоявший около гаража на проезде Шабулина. Как только злоумышленник двинулся, автомобиль загорелся. Материальный ущерб, причиненный женщине, оценили в 247 тысяч рублей.

Суд признал рязанца виновным в «неправомерном завладении машины без цели угона», его приговорили к двум годам лишения свободы. Кроме того, с осужденного взыскали 242 тысячи в счет возмещения материального ущерба.