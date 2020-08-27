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Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот
Поставки начались в медучреждения.

В гражданский оборот начала поступать первая российская вакцина от коронавируса производства Гамалеи Sputnik V. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

Он отметил, что открыта запись на клинические испытания третьей фазы, в них примут участие более 40 тысяч человек. В данный момент начались поставки вакцины в медучреждения.

По словам Мурашко, вакцину создавали в том числе с помощью добровольных пожертвований.

О регистрации первой в России вакцины от коронавируса стало известно в начале августа.