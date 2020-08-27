Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот
Поставки начались в медучреждения.
В гражданский оборот начала поступать первая российская вакцина от коронавируса производства Гамалеи Sputnik V. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает «
Он отметил, что открыта запись на клинические испытания третьей фазы, в них примут участие более 40 тысяч человек. В данный момент начались поставки вакцины в медучреждения.
По словам Мурашко, вакцину создавали в том числе с помощью добровольных пожертвований.
О регистрации первой в России вакцины от коронавируса стало известно в начале августа.