Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот

Поставки начались в медучреждения.

В гражданский оборот начала поступать первая российская вакцина от коронавируса производства Гамалеи Sputnik V. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает « Интерфакс ».

Он отметил, что открыта запись на клинические испытания третьей фазы, в них примут участие более 40 тысяч человек. В данный момент начались поставки вакцины в медучреждения.

По словам Мурашко, вакцину создавали в том числе с помощью добровольных пожертвований.

О регистрации первой в России вакцины от коронавируса стало известно в начале августа.