Россиян предупредили об утечке данных 55 тысяч карт

В базу попали первые четыре цифры номера карты, срок действия, указание платежной системы.

Банк России предупредил об утечке данных 55 тысяч карт. Об этом передает РБК со ссылкой на источник, близкий к ЦБ.

В сеть попали данные маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая по всему миру.

Как стало известно изданию, несколько объявлений об этой базе, опубликованных на прошлой неделе, можно скачать бесплатно.

В базе есть первые четыре цифры номера карты, срок действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные (телефон и электронная почта) и адрес проживания. По словам представителя Joom, утечка произошла в марте этого года. Злоумышленники получили доступ к одному из контрагентов. С ним уже прекратили отношения. Тогда речь шла об утечке данных одной тысячи пользователей.

Информацию об утечке данных 55 тысячи клиентов не подтвердили в интернет-магазине.