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Работодатели Рязанской области задолжали сотрудникам более 33 миллионов
Данные предоставил Рязаньстат.

По состоянию на 1 августа 2020 года работодатели Рязанской области задолжали своим сотрудникам 33,4 млн рублей, из них 17,1 млн — это невыплаченная зарплата работникам, уволенным в 2019 году и ранее.

Речь идет об организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Данные предоставил Рязаньстат.

За июль просроченная задолженность по зарплате уменьшилась на 6,5% или на 2,4 млн рублей. Своевременно не получили зарплату 255 человека, что в расчете на одного работника составило 131,2 тысячи рублей.