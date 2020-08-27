Путин высказался о второй волне коронавируса

Путин отметил, что в России один из самых низких показателей смертности от инфекции.

Глава государства Владимир Путин высказался о второй волне коронавируса. Президент выразил надежду, что мир не столкнется с напастью снова. Об этом он заявил во время интервью телеканалу « Россия 24 ».

Путин отметил, что в России один из самых низких показателей смертности от инфекции. Он сказал, что «восхищается работой наших медиков».

Отметим, по последним данным в России зарегистрировано 975 576 случаев заболевания.

С начала пандемии выздоровели 792 561 человек. Скончались16 804 заболевших.