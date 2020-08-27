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Преподаватель Рязанского духовного училища стал митрополитом Вологодской области
Такое решение принял Священный Синод РПЦ.

Преподаватель Рязанского духовного училища, митрополит Тверской и Кашинский Савва стал митрополитом Вологодской области. Такое решение принял Священный Синод РПЦ, передает РБК.

Ранее пост митрополита Вологодского и Кирилловского занимал Игнатий, его назначили митрополитом Саратовским и Вольским.

Митрополит Савва служил преподавателем литургики и гомилетики в Рязанском духовном училище с 2001 года. В 2018 году он стал епископом Тверским и Кашинским, главой Тверской митрополии с сохранением поста первого заместителя управляющего делами Московской патриархии. В 2014 году удостоен звания Доктора церковной истории.