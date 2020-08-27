Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 7078 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
По состоянию на четверг, 27 августа, в Рязанской области зарегистрировано 7078 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими и число зараженных.
- 3640 — Рязань;
- 326 — Рязанский район;
- 202 — Ряжск;
- 183 — Рыбное;
- 179 — Касимов;
- 170 — Сасово;
- 164 — Скопин;
- 149 — Новомичуринск;
- 136 — Шиловский район;
- 123 — Клепиковский район;
- 121 — Скопинский район;
- 120 — Касимовский район;
- 120 — Рыбновский район;
- 114 — Михайловский район;
- 101 — Спасский район;
- 81 — Михайлов;
- 80 — Шилово;
- 70 — Александро-Невский;
- 60 — Сараевский район;
- 51 — Александро-Невский район;
- 47 — Сасовский район;
- 46 — Шацкий район;
- 45 — Сапожок;
- 40 — Захаровский район, Пронск и Старожилово;
- 37 — Сараи и Шацк;
- 36 — Милославский и Старожиловский районы;
- 35 — Спасск-Рязанский;
- 33 — Чучково;
- 30 — Чучковский район;
- 29 — Кораблинский район;
- 25 — Захарово;
- 20 — Ермишь и Ухолово;
- 19 — Путятино;
- 13 — Кадом;
- 12 — Сапожковский район;
- 10 — Ухоловский район;
- 9 — Путятинский район;
- 7 — Пителинский район;
- 5 — Кадомский район;
- 3 — Пителино.