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Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 7078 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на четверг, 27 августа, в Рязанской области зарегистрировано 7078 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими и число зараженных.

  • 3640 — Рязань;
  • 326 — Рязанский район;
  • 202 — Ряжск;
  • 183 — Рыбное;
  • 179 — Касимов;
  • 170 — Сасово;
  • 164 — Скопин;
  • 149 — Новомичуринск;
  • 136 — Шиловский район;
  • 123 — Клепиковский район;
  • 121 — Скопинский район;
  • 120 — Касимовский район;
  • 120 — Рыбновский район;
  • 114 — Михайловский район;
  • 101 — Спасский район;
  • 81 — Михайлов;
  • 80 — Шилово;
  • 70 — Александро-Невский;
  • 60 — Сараевский район;
  • 51 — Александро-Невский район;
  • 47 — Сасовский район;
  • 46 — Шацкий район;
  • 45 — Сапожок;
  • 40 — Захаровский район, Пронск и Старожилово;
  • 37 — Сараи и Шацк;
  • 36 — Милославский и Старожиловский районы;
  • 35 — Спасск-Рязанский;
  • 33 — Чучково;
  • 30 — Чучковский район;
  • 29 — Кораблинский район;
  • 25 — Захарово;
  • 20 — Ермишь и Ухолово;
  • 19 — Путятино;
  • 13 — Кадом;
  • 12 — Сапожковский район;
  • 10 — Ухоловский район;
  • 9 — Путятинский район;
  • 7 — Пителинский район;
  • 5 — Кадомский район;
  • 3 — Пителино.