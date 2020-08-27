Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области

В Рязанской области зарегистрировано 7078 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на четверг, 27 августа, в Рязанской области зарегистрировано 7078 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими и число зараженных.