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На матчи ФК «Рязань» будут пускать зрителей
На матчи можно пройти в защитных масках.

С 6 сентября 2020 года на домашние матчи ФК «Рязань» будут пускать зрителей. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Максимальное число болельщиков на трибунах будет зависеть от рекомендаций регионального Роспотребнадзора.

На матчи можно пройти в защитных масках, а на трибунах нужно будет соблюдать социальную дистанцию.

Билеты на матч ФК «Рязань» — «Салют Белгород» можно будет в день игры в кассе, стоимость — 100 рублей, дети до 6 лет — бесплатно.