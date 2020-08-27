На матчи ФК «Рязань» будут пускать зрителей

На матчи можно пройти в защитных масках.

С 6 сентября 2020 года на домашние матчи ФК «Рязань» будут пускать зрителей. Об этом сообщила клубная пресс-служба .

Максимальное число болельщиков на трибунах будет зависеть от рекомендаций регионального Роспотребнадзора.

На матчи можно пройти в защитных масках, а на трибунах нужно будет соблюдать социальную дистанцию.

Билеты на матч ФК «Рязань» — «Салют Белгород» можно будет в день игры в кассе, стоимость — 100 рублей, дети до 6 лет — бесплатно.