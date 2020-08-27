Минспорт назвал победителя конкурса к открытию «Сети активных физкультурных маршрутов»

Напомним, 28 августа состоится открытие первого маршрута — «Кремлевский».

Подведены итоги конкурса конкурса, проходившего во «ВКонтаке», который был посвящен старту проекта «Сеть активных физкультурных маршрутов» в регионе. Об этом сообщили в минспорте.

Победителем стал Алексей Пальшин, он получит комплект спортивной экипировки в стилистике «Сеть активных физкультурных маршрутов».

Напомним, 28 августа состоится открытие первого маршрута — «Кремлевский». Подробности можно найти здесь .

В Рязанской области создается сеть активных физкультурных маршрутов, которые будут адаптированы для трекинга, занятий различными видами спорта, в том числе ходьбой, северной (скандинавской) ходьбой, бегом. География маршрутов проекта на 2020 год включает в себя 13 муниципальных образований, к 2024 году планируется охватить все муниципальные образования.