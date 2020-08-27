Любимов посетил школу №21

Любимов оценил готовность школы к учебному году.

В четверг, 27 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил школу №21. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор осмотрел в здании образовательного учреждения кабинеты, столовую, пообщался с руководителями. Любимов оценил готовность школы к учебному году, организацию горячего питания младших школьников.

«Это очень сложная работа, которая впервые делается во всей стране. Учебный процесс должен быть организован таким образом, чтобы дети встречались между собой по минимуму, находились на безопасном расстоянии друг от друга, строго соблюдались все требования Роспотребнадзора, что очень важно для сохранения здоровья детей и педагогов, — подчеркнул Николай Любимов.

Глава региона поручил выполнить задачи, касающихся косметического ремонта, которые нужно выполнить в школе. По словам губернатора, в целом учреждение готово к занятиям.

Любимов также осмотрел школьную спортплощадку, где можно поиграть в футбол, волейбол, баскетбол. Также там обустроены беговые дорожки, современное покрытие, зоны тренажеров, полоса препятствий, детский спортивный комплекс и зона сдачи норм ГТО. Площадку построили на средства спонсоров.

«Это пример социально ответственного отношения бизнеса, депутатов к тому, что происходит на их территории, — сказал Николай Любимов. — Сейчас многое делается для развития физкультуры и спорта, укрепления сферы образования в рамках национальных проектов. Но когда усилия объединяются, все происходит намного быстрее, лучше и эффективнее. Здесь очень хороший пример сотрудничества муниципалитета, школы, депутата и бизнеса».

С 1 сентября в школе введут кабинетную систему: детей закрепят за отдельными помещениями с перемещением для занятий учителей. Перемены и потоки приходящих в школу не пересекаются, на входе школьникам будут измерять температуру.