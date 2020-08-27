Любимов осмотрел отремонтированную в Дягилеве дорогу

На работы направили более 41 млн 717 тысячи рублей.

В четверг, 27 августа, губернатор Николай Любимов осмотрел ремонт улицы Забайкальской. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На работы направили более 41 млн 717 тысячи рублей. На улице поменяли дорожное покрытие, бордюрный камень, сделали тротуары, установили дорожные знаки, нанесли разметку термопластиком. Также на улице Забайкальской появился инновационный переход, Г-образные консоли и участки с искусственной неровностью. Кроме того, на территории решили вопрос с водоотведением. Гарантийный срок работ составляет пять лет.

По словам Любимова, при работах проявили комплексный подход.

«Мы добились применения профильными службами комплексного подхода при ремонте дорог, о необходимости которого я говорил ранее. Это то, что нужно было внедрять, и что мы в этом году начали делать. Только так и надо работать», — сказал губернатор.

Он добавил, что сроки дорожных работ должны быть максимально сжатыми, что во многом зависит от правильной организации процесса на первоначальных этапах.