Касимовец чуть не зарезал бывшую любовницу с ухажером, которых застал в кровати

Инцидент произошел в селе Пустынь.

Житель Касимовского района чуть не зарезал свою бывшую возлюбленную и ее нового ухажера, которых застал в кровати. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в селе Пустынь. Известно, что 45-летняя женщина и 52-летний мужчина семь лет прожили вместе, а потом расстались. Через некоторое время касимовец решил наладить отношения, но получил отказ — бывшая сожительница была уже с другим — 36-летним односельчанином.

«В расстроенных чувствах мужчина решил употребить алкоголь. В процессе распития спиртного ему пришла мысль познакомиться с новым возлюбленным бывшей спутницы жизни», — говорится в сообщении.

С собой касимовец взял охотничий нож. Увидев открытое окно в доме женщины, он пробрался внутрь через него, застал пару в кровати и стал им угрожать убийством.

Молодому человеку удалось выбить нож из рук злоумышленника, началась драка. Женщина смогла вызвать полицию.

В отношении касимовца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК (Угроза убийством). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 139 УК (Нарушение неприкосновенности жилища).