Калужанина осудили за жестокое убийство

Преступление произошло в июле 2018 года.

В Калужской области осудили 32-летнего мужчину за жестокое убийство знакомого. Об этом сообщили в четверг, 27 августа, в областной прокуратуре, передает KP40.ru .

Известно, что июле 2018 года осужденный в компании с погибшим выпивали в гараже. На фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта осужденный нанес оппоненту несколько ударов кулаками в область головы и туловища, после чего взял из гаража тряпку, обмотал ее вокруг шеи соперника и задушил его.

Чтобы скрыть следы преступления, калужанин сбросил тело в канализационный люк. Погибшего обнаружили через три дня.

В ходе расследования подозреваемый свою вину не признавал. Суд приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.