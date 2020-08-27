Фото: в Рязани протестировали первый из Сети активных физкультурных маршрутов

Он стартует в пятницу.

В пятницу, 28 августа, в Рязани стартует первый из Сети активных физкультурных маршрутов — «Кремлевский». В четверг, 27 августа, его протестировал министр физкультуры и спорта региона Владислав Фролов.

По его словам, очень важно, чтобы люди понимали, как надо сохранять свое здоровье и что для этого есть простые методы — ходьба, бег, систематическое выполнение упражнений. Все это позволит оставаться в форме и укрепить свое здоровье, уверен министр.

«По пути следования маршрута „Кремлевский“ можно не только приятно пройтись или пробежаться, но и ознакомиться с достопримечательностями и историческими местами Рязани. Каждый найдет для себя что-то интересное», — отметил Фролов.

Маршрут проходит по ЦПКиО, заняться двигательной активностью можно на спортплощадках. Далее на пути встретятся Центральный спортивный комплекс, построенный к Олимпиаде-1980 в качестве резервной арены, памятник архитектуры начала XIX века Мальшинская богадельня, музей истории молодежного движения, здание старейшей школы №1, Лыбедский бульвар, рязанский цирк, а также недавно открытой памятник «Рязанскому косопузу» и Рязанский кремль. По пути следования будут размещены указатели, нанесена разметка на асфальте, а также установлены информационные стенды.