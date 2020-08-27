Фото: рязанские школьники снялись на «трешовых» локациях
Декорациями подросткам послужили кучи мусора, заброшенные машины.
Школьники из Новомичуринска Рязанской области устроили фотосессию. Снимки они опубликовали «
Декорациями подросткам послужили кучи мусора, заброшенные машины и другие «трешовые» локации.
«Обычно все фоткаются у чего-то красивого. Мы решили пойти наперекор обычному мнению и надели красивую одежду, фоткаясь при этом на трешовых локациях», — описал один из школьников.
В комментариях пользователи сети оценили фотосессию, посмеявшись над кадром с арт-объектом «Я люблю Новомичуринск».