Фото: рязанские школьники снялись на «трешовых» локациях

Декорациями подросткам послужили кучи мусора, заброшенные машины.

Школьники из Новомичуринска Рязанской области устроили фотосессию. Снимки они опубликовали « ВКонтакте ».

Декорациями подросткам послужили кучи мусора, заброшенные машины и другие «трешовые» локации.

«Обычно все фоткаются у чего-то красивого. Мы решили пойти наперекор обычному мнению и надели красивую одежду, фоткаясь при этом на трешовых локациях», — описал один из школьников.

В комментариях пользователи сети оценили фотосессию, посмеявшись над кадром с арт-объектом «Я люблю Новомичуринск».