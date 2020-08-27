Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пт, 28
21°
Сб, 29
18°
Вс, 30
20°
ЦБ USD 75.24 -0.3 28/08
ЦБ EUR 89 -0.23 28/08
Нал. USD 75.05 / 77.20 16:08
Нал. EUR 88.85 / 89.30 18:21
Новости
Коронавирус
Публикации
Шанс для самозанятых. Кто из рязанцев сможет легко перейти на новый на...
С 1 июля 2020 года на территории Рязанской области нача...
Вчера 17:42
740
Отвечает прокуратура. Можно ли публиковать в соцсетях фото человека бе...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
Вчера 11:54
1 411
РГМЭК разъясняет новый порядок работы с приборами учета электроэнергии
О том, как будет происходить взаимодействие энергетиков...
Вчера 10:37
1 182
«Я хочу здесь обвенчаться». Анфиса Охлобыстина о своем видеоблоге и пу...
Анфиса Охлобыстина, дочь известного актера Ивана Охлобы...
26 августа 2020 16:35
5 412
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Фото: рязанские школьники снялись на «трешовых» локациях
Декорациями подросткам послужили кучи мусора, заброшенные машины.

Школьники из Новомичуринска Рязанской области устроили фотосессию. Снимки они опубликовали «ВКонтакте».

Декорациями подросткам послужили кучи мусора, заброшенные машины и другие «трешовые» локации.

«Обычно все фоткаются у чего-то красивого. Мы решили пойти наперекор обычному мнению и надели красивую одежду, фоткаясь при этом на трешовых локациях», — описал один из школьников.

В комментариях пользователи сети оценили фотосессию, посмеявшись над кадром с арт-объектом «Я люблю Новомичуринск».