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Эксперт назвал типы вредных для человека экранов смартфонов
Исследования показали, что из-за особенностей регулировки яркости OLED-экранов примерно у 10% людей начинает болеть голова.

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал, какие типы экранов смартфонов вредны для человека. По его словам, большинство современных экранов выполнены по технологии органических светодиодов — OLED, передает РИА Новости.

Исследования показали, что из-за особенностей регулировки яркости OLED-экранов примерно у 10% людей начинает болеть голова, появляется усталость, сухость в глазах.

Как пояснил Гриценко, фактически яркость на OLED-экранах всегда равна 100%, а когда пользователь снижает ее, экран начинает мерцать с определенной частотой. Чем ниже яркость — тем более выражена пульсация экрана и тем больше могут уставать глаза.

«Само мерцание экрана не видно человеческому глазу, но его можно увидеть, если навести на него камеру другого смартфона», — объяснил эксперт.

Специалист посоветовал — если глаза устают от OLED-экрана, можно попробовать использовать его на яркости, близкой к максимальной. Тогда мерцания будет меньше, но яркость для помещения может быть избыточной.