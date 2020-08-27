Центр государственной кадастровой оценки и Корпорация развития Рязанской области заключили соглашение
Документ подписали в среду, 26 августа.
ГБУ Рязанской области «Центр государственной кадастровой оценки» и АО «Корпорация развития Рязанской области» заключили соглашение об информационном взаимодействии. Документ подписали в среду, 26 августа.
В рамках соглашения намерены создать банк картографических данных инвестиционных площадок Рязанской области в региональной ГИС.
Отмечается, что сервис позволит инвесторам получать расширенные сведения о потенциальных инвестиционных площадках.